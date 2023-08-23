В Украине возможны подтопления из-за ливней: какие области в зоне риска

Ожидается, что 23-24 августа в Украине будут наблюдаться значительные осадки. Это может привести к подтоплению некоторых областей.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Как сообщали специалисты, 23 августа будет дождь во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Так, на реках суббассейнов Прута и Сирету в Черновицкой области ожидается смена гидрологического режима с подъемом уровней воды над уровнями от 30 сантиметров до одного метра. Угрозы отрицательных последствий нет.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах существует угроза схождения локальных селевых потоков (II уровень опасности – оранжевый)", – добавляют в гидрометцентре.

На реках суббассейна Тисы на Закарпатье ожидается повышение уровней воды над уровнями на идентичный показатель, опасность также не предполагается.

В Укргидрометцентре добавляют, что вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости. Да, в Украине в основном будет господствовать тепло. Лишь в нескольких областях возможны небольшие осадки.

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