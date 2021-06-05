В Украине возможны теракты со стороны России после запуска "Северного потока-2" — Аваков

По словам главы МВД, Украина рассматривает различные сценарии и усиливает реагирование на объектах критической инфраструктуры.

В Украине не исключают терактов со стороны Российской Федерации после запуска "Северного потока-2".

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил, что "Северный поток-2" достроен, первая нить. Газ все еще транспортируется в Европу нашим газопроводом, и должен транспортироваться некоторое время дальше, но потом Путин, скорее всего, захочет газ пустить в обход Украины", — заявил он.

Аваков не исключил попыток терактов на украинском участке газопровода.

"Поэтому мы ожидаем, что будут попытки терактов на нашем участке газопровода и скажут: "Вы видите, мы хотим, но вот они, потому пускаем газ через "Северный поток-2". И такой информации разведывательной у нас достаточно", — подчеркнул глава МВД Украины.

По его словам, Украина рассматривает различные сценарии и усиливает реагирование на объектах критической инфраструктуры.

"Поэтому мы просматриваем различные сценарии и усиливаем реагирование, в том числе на объектах критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, дамбах и т.д", — добавил он.

Напомним, 4 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что укладка первой нитки российского проекта "Северный поток-2", который строят в обход Украины, завершена. Вторую нитку продолжают укладывать.

Путин добавил, что вторая нитка российского газопровода будет достроена в течение 1,5-2 месяцев. При этом он добавил, что поставки газа по первой нитке "Северного потока-2" могут начаться примерно через 10 дней.

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