В Украине возник дефицит электроэнергии: ситуация тяжелая

В "Укрэнерго" призвали к экономному пользованию электричеством.

В энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии 7 декабря в связи с увеличением потребления из-за похолодания.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В энергосистеме Украины 7 декабря сложилась тяжелая ситуация. Потребление электроэнергии из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. Это эквивалентно работе двух дополнительных блоков тепловых электростанций.

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"Но на электростанциях нет свободных мощностей. На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране", — пояснили в "Укрэнерго".

Украинцев призвали экономить электроэнергию 7 декабря

Там отметили, что 7 декабря температура воздуха ниже прогнозируемой. И с утра фиксируется, что потребление электричества существенно превысило прогнозный уровень.

"Во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", — подчеркнули в компании.

Чтобы избежать отключений света и для поддержания баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши.

В то же время, в Украине не вводились лимиты потребления электроэнергии, и не прогнозируется, что будут введены графики отключений света.

К слову, в ГУР Минобороны Украины сообщили, что самая тяжелая часть зимы по поводу обстрелов и температурного режима еще впереди.

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