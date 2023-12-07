В Украине возник дефицит электроэнергии: ситуация тяжелая

В "Укрэнерго" призвали к экономному пользованию электричеством.
В энергосистеме Украины возник дефицит электроэнергии 7 декабря в связи с увеличением потребления из-за похолодания.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
В энергосистеме Украины 7 декабря сложилась тяжелая ситуация. Потребление электроэнергии из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. Это эквивалентно работе двух дополнительных блоков тепловых электростанций.
"Но на электростанциях нет свободных мощностей. На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности по всей стране", — пояснили в "Укрэнерго".
Украинцев призвали экономить электроэнергию 7 декабря
Там отметили, что 7 декабря температура воздуха ниже прогнозируемой. И с утра фиксируется, что потребление электричества существенно превысило прогнозный уровень.
"Во избежание дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", — подчеркнули в компании.
Чтобы избежать отключений света и для поддержания баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Словакии, Румынии и Польши.
В то же время, в Украине не вводились лимиты потребления электроэнергии, и не прогнозируется, что будут введены графики отключений света.
К слову, в ГУР Минобороны Украины сообщили, что самая тяжелая часть зимы по поводу обстрелов и температурного режима еще впереди.
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