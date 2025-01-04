В Украине возобновил работу важный государственный реестр

С 5 января снова станет возможной подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей до 18 лет.

В субботу, 4 января, в Украине возобновил свою работу Государственный реестр актов гражданского состояния, пострадавший от масштабной российской кибератаки.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

С сегодняшнего дня отделы государственной регистрации актов гражданского состояния восстановили возможность внесения сведений о рождении, браке, разводе, смене имени и смерти.

Все документы, которые вы получили в бумажной форме во время временного отключения реестра, сейчас вносятся нашими специалистами в электронную систему. Ваши свидетельства остаются действительными, а их цифровые копии в скором времени появятся в реестре”, — заверили в Минюсте.

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Уже завтра 5 января чиновники обещают возобновить обмен данными с другими государственными органами: Государственной налоговой службой Украины, Пенсионным фондом Украины и Министерством обороны Украины.

За завтрашние сутки также заработает ряд онлайн-сервисов, доступных на портале “Дія”. В частности, снова станет возможной подача заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей до 18 лет.

Напомним, ранее Минюст возобновил работу трех основных реестров нотариата. В частности, доступными стали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

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