В Украине возобновили услугу закрытия ФЛП через портал "Дія"

В Украине снова доступна возможность закрыть ФЛП через портал "Дія". Процедура стала еще проще, и даже при временных ограничениях в работе Единого государственного реестра (ЕГР) через кибератаки она остается доступной.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Что нужно, чтобы закрыть ФЛП через "Дію"

Авторизоваться на портале "Дія".

Выбрать услугу "Закрытие ФЛП"

Нажмите "Подать заявление".

Проверить свои данные и подписать заявление электронной подписью или "Дія. Подписью".

После подачи заявления налоговые органы снимут ФЛП с учета, а Министерство юстиции зарегистрирует закрытие предпринимателя после возобновления работы ЕГР.

Кроме этого, правительство приняло постановление, разрешающее подавать заявления на закрытие ФЛП не только через "Дія", но и в бумажной форме в любой налоговый орган, независимо от места регистрации предпринимателя. Налоговые органы передают заявления в Министерство юстиции, регистрирующее изменения в день их получения. Датой закрытия ФЛП считается день подачи заявления.

Для проверки гражданской правоспособности предпринимателей временно разрешено использовать данные из ЕГР, полученные для ограничения доступа.

Напомним, 19 декабря произошла самая масштабная российская кибератака на госреестры. Поэтому Кабинет министров принял решение автоматически продлить уже предоставленные бронирования от мобилизации на один месяц.

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