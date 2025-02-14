В Украине возобновили выдачу паспортов мужчинам за границей: кто сможет получить документы

Некоторые мужчины смогут получить свои паспорта уже на следующей неделе.

Правительство завершило процесс урегулирования выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом. Мужчины в возрасте 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП "Документ", смогут получить свои паспорта уже со следующей недели.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места прибытия будут присылать в порядке очередности подачи документов. Нужно было время для нормирования процесса восстановления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины", — говорится в сообщении.

Клименко отметил, что граждан Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, обязательным условием для оформления и получения паспорта остается наличие военно-учетных документов.

Напомним, омбудсмен объяснил позицию государства по проблеме с паспортами за рубежом.

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