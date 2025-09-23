В Украине возобновят ГИА в 9 классе: что известно

Школьница / © Freepik

Государственную итоговую аттестацию для учеников 9-х классов в Украине планируют восстановить в 2028 году.

Об этом сообщил УЦОКО.

Первые шаги состоятся уже осенью 2026 года: тогда будут апробированы инструменты и процедуры ГИА по государственному языку и математике на 2000 десятиклассниках, которые учились в школах-пилотах Новой украинской школы. В 2027 году пилотирование продолжится и охватит также инструменты из других образовательных областей — исторической, естественной, информатической и иноязычной.

Как отметили в УЦОКО, полноценный запуск ГИА-9 по двум предметным направлениям — языково-литературному и математическому — возможен в 2028 году. В то же время инструменты по другим отраслям и в дальнейшем будут тестировать. Полное внедрение ГИА для девятиклассников ожидается не ранее 2029 года.

Напомним, с 4 класса ученики будут сдавать только государственную итоговую аттестацию (ГИА), которая будет иметь мониторинговый характер и не будет влиять на оценки или дальнейшее обучение.