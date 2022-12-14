В Украине возобновят графики плановых отключений света во всех областях — Офис президента

Есть конкретный план, по этому плану и будут отключения.

Ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе улучшилась, так что в большинстве регионов восстановят графики плановых отключений света.

Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это в первую очередь, что мы требуем от облэнерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения. Сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях. Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах", — сказал он.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что по состоянию на утро 14 декабря ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергосистеме.

Ранее сообщалось, что украинская энергосистема получила дополнительные 1000 МВт, которые распределятся по регионам.

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