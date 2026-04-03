В Украине возродили уникальное животное, которое истребили более 100 лет назад: где его можно увидеть

Животные, исчезнувшие с украинских территорий более века назад, снова возвращаются в дикую природу. В Яворивском национальном природном парке Львовской области произошло знаковое событие — на свет появился жеребенок тарпана.

Об этом пишет «Коротко.Про».

Новорожденная кобылка появилась на свет 15 марта в центре разведения и сохранения потомков диких лошадей тарпанов. Родителями малыша стал жеребец Тролль и кобыла Таврия. По словам работников парка, жеребенок чувствует себя прекрасно и уже активно изучает территорию.

Вот она, наша красавица. Девочка! Пока думаем над ее именем. Лоша родилась от Таврии несколько дней назад, 15 марта. Сейчас чувствует себя прекрасно, бегает с мамой, мы не разлучаем их», — рассказывает Мария Антоненко, руководитель центра разведения тарпанов.

Тарпаны рождаются со светлой шерстью, которая со временем темнеет, становясь густой и устойчивой к любым морозам или вьюгам. Характерной чертой этих лошадей является темная полоска вдоль позвоночника — признак их дикого происхождения.

Почему исчез этот род

Когда тарпаны населяли огромные территории от Полесья до причерноморских степей. Они были важной частью экосистемы: вытаптывали старую траву, способствуя росту новой и распространяли семена растений. Однако люди считали их вредителями, забирающими корм у домашних животных.

Истребление происходило постепенно: из-за отстрелов, распашки целинных степей и отловов для скрещивания с домашними лошадьми. Последний дикий степной тарпан в Украине был уничтожен в 1918 году вблизи Миргорода Полтавской области. С этого времени вид считался пропавшим в дикой природе.

Как ученые «воскресили» тарпанов

Современные тарпаны, которые можно увидеть на Львовщине, являются результатом длительной селекционной работы. Польские ученые выискивали по селам лошадей, которые имели признаки диких предков, и путем скрещивания добились появления так называемого «польского конька» — животного, максимально приближенного к оригинальному тарпану.

В Яворивский национальный природный парк этих животных отвезли из Польши еще в 2009 году. Сейчас они живут в полувольерных условиях на территории площадью около 15 гектаров.

«У нас эти лошадки живут в полувольерных условиях, свободно бегают по территории почти 15 гектаров», — уточняет ученая.

Где можно увидеть животных

Несмотря на свои дикие корни, современные тарпаны в Яворовском парке очень дружелюбны к людям. Они привыкли к посетителям и охотно идут на контакт, особенно если испытывают лакомство.

«О да, они у нас известные сладкоежки: любят баранки, сахар комочками, но только немного. Вообще наши тарпаны — коммуникабельные животные. Подходят к посетителям, их можно погладить, даже прокатиться верхом», — рассказывает Антоненко.

Увидеть уникальных животных и новорожденного жеребенка можно в локации «Оселя Розточье», расположенной вблизи села Дубровица Яворивского района Львовской области. Ученые надеются, что с каждым новым жеребенкам шансы на полный возврат потомков диких лошадей в природные экосистемы Украины будут расти.

