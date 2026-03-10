В Украине возросло количество миллионеров: в каких областях их больше всего

Деньги / © pexels.com

Реклама

На начало марта украинцы подали более 46 тысяч налоговых деклараций за прошлый год, указав в них 32,4 млрд грн дохода. По подсчетам Налоговой службы бюджет получит 716 млн грн налогов. Это почти на 200 млн грн больше, чем было за этот же период в прошлом году.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Статистика миллионеров и где их больше всего

Как отметили в налоговой службе, более 3,5 тысячи граждан официально подтвердили статус миллионеров, показав совокупный доход в размере 14,6 млрд грн. Эта категория плательщиков должна уплатить в бюджет 445 млн грн налоговых обязательств.

Реклама

Высокую концентрацию капитала зафиксировали в экономически активных регионах. Рейтинг областей по объему задекларированных доходов выглядит следующим образом:

Киев — 6,6 млрд грн;

Львовская область — 3,0 млрд грн;

Днепропетровская область — 2,9 млрд грн;

Киевская область — 2,8 млрд грн.

Рекордную сумму налоговых обязательств среди физических лиц задекларировал житель Киевщины — он должен уплатить более 15,6 млн грн (НДФЛ и военный сбор).

Основные источники доходов миллионеров

ГНС проанализировала структуру доходов, о которых отчитываются украинцы. Наибольшие суммы получены из следующих источников:

Наследство и дарение — 2,9 млрд грн;

Продажа имущества (движимого и недвижимого) — 819,1 млн грн;

Иностранные доходы — 733,2 млн грн;

Аренда имущества — 406 млн грн;

Инвестиционная прибыль — 227,3 млн грн.

Налоговая скидка и сроки декларирования

Параллельно растет количество граждан, претендующих на налоговую скидку. Сейчас более 19 тысяч человек подали заявки на возврат средств из бюджета на общую сумму 139,4 млн грн. Это на 98 млн грн больше, чем в прошлом году.

Реклама

Государственная налоговая служба напоминает об установленных законом дедлайнах:

До 1 мая — обязательная подача деклараций для лиц, которые получили доходы, подлежащие декларированию. До 31 декабря — срок для тех, кто подает отчетность исключительно для получения налоговой скидки.

Напомним, Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении законопроект, предусматривавший введение механизма налогообложения доходов, полученных гражданами через цифровые платформы (в частности, OLX, Uber, Glovo и т.п.).