В Украине возросло количество наркозависимых подростков — что они употребляют (статистика)

Наркотическая и алкогольная ситуация в Украине / © УНІАН

В Украине растет количество подростков, имеющих опыт употребления наркотиков. Особенно заметно повышение относительно так называемых тяжелых веществ — героина, кокаина и амфетамина.

Центр общественного здоровья Украины опубликовал Национальный отчет по наркотической и алкогольной ситуации в стране за 2024 год.

В документе собраны данные об употреблении психоактивных веществ, уровне алкоголизации, лечении зависимостей, правонарушениях и ключевых изменениях в законодательстве.

Рост употребления наркотиков среди подростков 15-16 лет

В отчете отмечено, что растет количество подростков, имеющих опыт употребления наркотиков. Особенно заметно повышение относительно так называемых тяжелых веществ — героина, кокаина и амфетамина.

Также зафиксировано злоупотребление лекарственными препаратами — транквилизаторами, бензодиазепинами и прегабалином.

Среди распространенных наркотиков в 2024 году названы:

экстази/MDMA — 36,7%,

псилоцибиновые грибы — 28,1%,

амфетамин — 26,6%,

кокаин — 18,7%.

Алкоголь и подростки

Согласно результатам исследования ESPAD, в 2024 году среди украинских подростков 15-16 лет наблюдается уменьшение уровня употребления алкоголя. В то же время доля тех, кто испытывает проблемы с чрезмерным употреблением, остается стабильной и составляет около 14%.

Эксперты отмечают, что война и опыт внутреннего перемещения усиливают негативные тенденции в сфере психического здоровья, что прямо влияет на уровень употребления алкоголя и наркотиков.

Лечение и профилактика

В 2024 году более 172 тысяч украинцев получили лечение от зависимостей, из них более 105 тысяч — из-за злоупотребления алкоголем, а более 66 тысяч — из-за наркотиков. Заместительную поддерживающую терапию проходили 30,7 тыс. пациентов, большинство из которых живут с ВИЧ.

В то же время, профилактические программы в Украине остаются фрагментарными и сосредоточены преимущественно на информировании, а не на долгосрочных системных решениях.

Правонарушение и нелегальный рынок

В 2024 году правоохранители разоблачили 87 подпольных нарколабораторий, большинство из которых производили синтетические стимуляторы. Были изъяты значительные объемы каннабиса, транквилизаторов и амфетаминов.

Также зафиксировано более 47 тысяч уголовных правонарушений в сфере обращения наркотиков.

Количество административных нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, также существенно возросло: зафиксировано более 66 тыс. случаев по статье 130 КУоАП.

Отметим, что в 2024 г. произошли изменения в законодательстве. В частности, был принят ряд важных решений:

введен пробационный надзор как альтернативу заключению;

урегулировано легальное использование каннабиса в медицинских и научных целях;

внедрены электронные рецепты на препараты на основе каннабиса;

принята новая редакция закона об алкоголе, унифицирующая правила его обращения;

областным администрациям передано право устанавливать временные ограничения на продажу алкоголя.

