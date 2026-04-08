В Украине возвращается зима: Буковель, Тернополь и Киев засыпает снегом посреди апреля (фото, видео)

Погода в Украине

На календаре 8 апреля, однако за окном — настоящая зима. Несмотря на продолжающийся второй месяц весны, значительную часть Украины накрыли мощные снегопады. «Белое одеяло» укрыло не только горные курорты, но и столицу и областные центры.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты ТСН.

Снежный апокалипсис на западе

Один из мощных ударов стихии пришелся на Ивано-Франковщину. Корреспонденты ТСН сообщают, что за ночь толстым слоем снега засыпало Надворную, Микуличин и Яремче.

Снегопад на Прикарпатье / © ТСН

Особенно впечатляющие кадры приходят с популярного горнолыжного курорта Буковель, буквально за ночь превратившегося в зимнюю сказку.

Снігопад в Буковелі / © Фото из открытых источников

Ситуация на дорогах Франковщины также сложная. Водители в местных Telegram-каналах обнародуют видео, где видны заснеженные трассы и ограниченная видимость.

Дороги на Франківщині / © Фото из открытых источников

Настоящий «Jingle Bells» в Тернополе

Не обошла непогода и Тернополь.

Негода в Тернополі / © Фото из открытых источников

Местные жители в шутку называют ситуацию в городе настоящим «Jingle Bells», ведь интенсивность осадков напоминает разгар января, а не апрель.

«Пасхальный» снег и град в столице

Неожиданные осадки зафиксировали и в столице. Жители Киева начали распространять сообщения о первом «пасхальном» снеге: «В Киеве пошел снег. Кто уже убрал зимнюю куртку?».

Сніг у Києві / © ТСН

Также Киев не только засыпало снегом, в городе еще пошел град.

Град в Киеве / © ТСН

Напомним, синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий в Украине из-за поступления холодной воздушной массы по северным направлениям.

По данным Укргидрометцентра, 8 апреля погоду определят тыловая часть циклона, что принесет облачность с прояснениями, дожди, местами с мокрым снегом, а также сильные порывы ветра до 15–20 м/с в западных, Винницкой и Житомирской областях. Температура днем будет колебаться в пределах 4–9° тепла, в то время как в Карпатах ожидается снег и до 0–3° мороза.

В ночь на 9 апреля прогнозируются заморозки на поверхности почвы до 0–3°, в связи с чем объявлен I уровень опасности. В то же время в ряде областей — в частности Закарпатской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской — возможны заморозки и в воздухе, что соответствует ІІ уровню опасности.