В Украине возвращают общественный контроль над закупками для армии — Резников

В Минобороны введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами.

В Украине будет возвращен общественный контроль над закупками Минобороны вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и питания, с учетом ограничений военного положения.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

Резников сообщил, что Министерство поддержало соответствующие рекомендации народных депутатов по итогам заседаний профильных парламентских комитетов.

Кроме того, по итогам совместного совещания Минобороны, Минэкономики, СБУ и ДБР, которое состоялось под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, решено создать совместную рабочую группу по изменению системы питания военнослужащих.

"Я уже дал поручение провести анализ цен и процесса их формирования, уменьшить срок контракта с поставщиками; разработать новые подходы, которые будут включать механизмы прозрачности и подотчетности, перехода в меню (рационов) по сохранению продуктового разнообразия, публикацию цен и т.д. Мы применим эти инструменты для повышения прозрачности закупок не только для питания, но и для вещевого имущества,ТСМ. Сейчас проводим проверку цен по всей номенклатуре. Я буду лично контролировать выполнение этого плана и докладывать гражданскому обществу о прогрессе и результатах", — сообщил глава Минобороны.

Кроме того, как отметил Резников, в Минобороны введено внутреннее правило сверки всех цен при заключении контрактов с реестром Минэкономики и рыночными ценами.

Также на сайте Минобороны (впоследствии, когда будет создана такая возможность – и на Prozorro) по факту заключенного контракта будут обнародоваться: 1) номер и дата заключения (для идентификации); 2) цена за единицу; 3) ссылки на публичные технические условия закупки ( на сайте МО или в общем доступе для ГСМ, частично для питания и т.д.).

Министр также сообщил, что обратился к Комитетам ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и по антикоррупционной политике относительно проведения совместного совещания относительно механизмов изменений закупки, подотчетности и гражданского демократического контроля.

Также Резников направил более 20 приглашений в различные организации, специализирующиеся на антикоррупционной деятельности, представителей СМИ, осуществляющих расследование, экспертов по оборонным реформам с предложением провести совместную встречу и обсудить необходимые шаги.

"Уверен, что совместными усилиями мы сможем построить действенный механизм, который заложит основы для будущей прозрачной, подотчетной и одновременно надежной и защищенной системы обеспечения армии", — резюмировал министр.

Напомним, в январе 2023 года Минобороны Украины разразилось в скандале по закупке продуктов по завышенным ценам. По некоторым позициям – в разы. Соглашение оценивается более чем в 13 миллиардов гривен. Первым информацию об этом предоставил журналист Юрий Николов, о чем написал в издании "Зеркало недели".

Из-за скандала с закупками для ВСУ уволили с должности директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.

Сразу после обнародования информации по закупкам из Минобороны в отставку подал и заместитель министра обороны Украины Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов.

Скандал из-за закупок Минобороны: Резников прокомментировал расследование журналистов

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