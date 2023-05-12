В Украине впервые был вынесен приговор митрополиту УПЦ Московского патриархата: что известно

Районный суд Кропивницкого впервые в Украине вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ Московского патриархата, экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иосафу (Петру Губеню — ред.). Он и секретарь этого учреждения полностью признали вину в преступлениях, которые им инкриминировала Служба безопасности.

Таким образом, суд и сами фигуранты полностью подтвердили доказательную базу, собранную сотрудниками СБУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Митрополит Иосаф и секретарь Кировоградской епархии осуждены по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им три года лишения свободы с испытательным сроком на два года, а также запретил на один год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

Отмечается, что фигуранты публично восхваляли захват части территории Украины и "раздували" межрелигиозную рознь в регионе в пользу страны-агрессора.

По данным расследования, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против Украины.

Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины, в частности АР Крым.

Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России.

К преступной деятельности епископ привлек секретаря епархии.

По их поручению в церквях религиозного общества людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские авторы подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

Фото: СБУ

Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество пророссийских печатных материалов и документы с поличным с московскими кураторами.

Напомним, синод УПЦ 23 ноября 2022 года уволил трех епископов, среди которых был и митрополит Иоасаф (Петр Губень).

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