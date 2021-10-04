В Украине впервые наказали врача за подделку COVID сертификатов: как именно

В Украине впервые наказали врача за подделку COVID сертификатов: как именно

Медика оштрафовали на 34 тыс. Грн и лишили права деятельности по специальности на один год.

В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов.

Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко на совещании у президента Владимира Зеленского.

По словам Клименко, уже есть первое судебное решение по делу врача из Павлограда Днепропетровской области, который подделал COVID-сертификаты. Его оштрафовали на 34 тыс. грн и лишили права деятельности по специальности на один год.

Всего за прошедшую неделю было проведено 13 обысков, начато 12 уголовных производств по факту подделки сертификатов о негативных ПЦР-тестах и сертификатах вакцинации.

Напомним, что в Черниговской области производили фальшивые "ковидные" документы. COVID-сертификат стоил 1,5 тыс. грн.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что подделку COVID сертификатов выведут в отдельную статью УК.

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