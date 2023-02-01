В Украине впервые оборудовали судебный зал в укрытии (фото)

В Винницком апелляционном суде оборудовали зал для рассмотрения дел во время воздушной тревоги – его разместили в укрытии учреждения.

Об этом идет речь на сайте Винницкого апелляционного суда.

По словам председателя Винницкого апелляционного суда Сергея Медвецкого, в прошлом году в ВАС отложили почти четыре тысячи судебных заседаний, одна из причин – воздушная тревога.

Фото: Винницкий апелляционный суд

"Как и в обычном судебном зале, там есть техника для видеофиксации и звукозаписи заседаний. Можно общаться с участниками дел с помощью видеоконференцсвязи. Помещение снабжено альтернативным источником питания и системой вентиляции", – рассказал Медвецкий.

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