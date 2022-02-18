В Украине впервые появился реестр оружия: нюансы

Сегодня Украина сталкивается со значительными рисками незаконного обращения и неконтролируемого внутреннего обращения оружия.

В столице состоялась первая национальная конференция по предотвращению и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ во всех его проявлениях. Мероприятие проходило в рамках совместного проекта ОБСЕ и Министерства внутренних дел Украины.

Об этом пишет МВД.

Обсудили вопросы консолидации усилий по содействию развитию эффективной системы контроля оружия и противодействию правонарушениям, связанным с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

«Сегодня Украина сталкивается со значительными рисками незаконного обращения и неконтролируемого внутреннего обращения оружия. Это связано как с поставкой оружия в оккупированные территории на юге и востоке нашей страны, так и случаи распространения стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатки с линии разграничения, контрабанды оружия, переработка травматического оружия в боевое. Поэтому именно сейчас наше государство нуждается в усиленном ответе на незаконное обращение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на основе стратегического правительственного подхода», — отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Также читайте Угроза вторжения РФ: кто чаще всего в Украине покупает оружие и увеличился ли ажиотаж

В настоящее время, впервые за время независимости Украины, приказом МВД утверждено положение о Едином реестре оружия ЕИС МВД, как подсистема единой информационной системы МВД. Команда Министерства продолжает активно работать над полноценным запуском и расширением функционала.

Функционирование Единого реестра оружия обеспечит эффективный контроль всего цикла использования оружия, прозрачность процессов лицензирования, предоставление разрешений, приобретение, владение, проверку и обезвреживание. А автоматизация процессов информационного обеспечения в сфере обращения оружия, предметов и взрывных материалов, фиксации фактов его угонов и потерь сделает невозможным коррупционную составляющую в этой сфере.

Читайте также:

Паника или холодная голова: штурмуют ли украинцы продуктовые магазины и оружейные