В Украине впервые появятся инспекторы по органическому производству: что они будут делать

В Украине впервые появятся инспекторы по органическому производству: что они будут делать

Квалификационный экзамен успешно сдали 22 кандидата.

В Украине появятся инспекторы по органическому производству.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 14 января.

"Фактически впервые в Украине появятся инспекторы по органическому растениеводству, животноводству, грибоводству, аквакультуре, производству органических морских водорослей, производству органических пищевых продуктов (в том числе органическому виноделию) и органических кормов, заготовке органических объектов растительного мира, которые будут работать по украинскому законодательству", – объяснили в Минэкономики.

Отмечается, что квалификационный экзамен успешно сдали 22 кандидата. Их проверяли на теоретические знания требований действующего законодательства в области органического производства. Теперь они получат соответствующие свидетельства на проведение определенных в нем видов работ по проверке соответствия производства требованиям законодательства в сфере органического производства, оборота и маркировки органической продукции.

Напомним, в октябре 2020 года Кабинет Министров ввел в Украине собственную систему сертификации органической продукции.