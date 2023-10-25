В Украине впервые провели операцию по пересадке одновременно сердца и легких (видео)

Операция была успешной и пациентка сейчас находится в стабильном состоянии.
В Украине впервые киевские и львовские трансплантологи вместе провели операцию по пересадке комплекса сердце-легкие. Новые органы получила женщина.
Об этом директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров сообщил в Сети и показал видео.
"Мечты сбываются! Первая трансплантация комплекса сердце-легкие в Украине сделана! Пациентка стабильна", — указано в заявлении.
Тодуров поблагодарил всех, кто принял участие в этой нелегкой операции, в том числе семью донора, которая дала согласие на забор органов. Он добавил, что сотрудничество с львовскими коллегами дает отличные результаты.
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Напомним, в октябре в райбольнице на Волыни впервые провели уникальную операцию на сердце: хирурги установили 68-летней женщине искусственный клапан без разреза грудной клетки и остановки сердца.
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