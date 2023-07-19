В Украине впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку с остеопетрозом – донором стал поляк

Донором костного мозга для ребенка стал парень из Польши.

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" впервые была проведена трансплантация костного мозга ребенку с остеопетрозом. Донором для ребенка стал парень из Польши.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Девочке по имени Ангелина скоро исполнится пять лет. Год назад ей поставили диагноз мраморная болезнь – это редкое врожденное заболевание встречается у одного ребенка на миллион и приводит к чрезмерному уплотнению костей.

Как следствие – нарушение функции органов чувств, неврологических расстройств, ряда других осложнений и прогрессирующей инвалидизации. Недуг обнаружили случайно, когда девочка упала и сломала руку. По результатам рентгена врачи заподозрили остеопетроз.

Единственным радикальным методом лечения, который дает шанс остановить прогрессирование заболевания, является трансплантация стволовых гемопоэтических клеток. Однако никто из семьи не подошел Ангелине как донор. Совместимые клетки начали искать в украинском и мировом реестре доноров костного мозга. Донором для Ангелинки согласился стать молодой парень из Польши", — рассказали врачи.

Украинские врачи успешно провели трансплантацию костного мозга. Ангелину уже выписали из больницы.

Напомним, в Киеве начали лечить 8-летнего ребенка от редкой болезни.

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