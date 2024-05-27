В Украине впервые тестируют 5G: какой мобильный оператор предоставляет услугу

Сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира.

В Украине впервые в тестовом режиме запустили 5G, в частности, внедряет новые технологии мобильный оператор Vodafone.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Инновационный центр Промприбор в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи. Все работает. Спасибо нашим партнерам – компаниям Vodafone и Nokia – за важный шаг к внедрению 5G. Надеюсь, очень скоро сможем масштабировать технологию", – написал министр.

По его словам, сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных путей к 2025 году.

Напомним, ранее рассказывали о простых способах, которые помогут усилить сигнал на смартфоне.

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