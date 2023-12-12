В Украине впервые за пять дней отсутствует дефицит в энергосистеме: что говорят энергетики

Для компенсации дефицита в энергосистеме 11 декабря "Укрэнерго" привлекало аварийную помощь из Румынии и Польши. Сегодня из-за потепления уровень потребления несколько снизился, дефицит не прогнозируется.

В Украине 12 декабря отсутствует дефицит в энергосистеме впервые с 7 декабря.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Сегодня на улице теплее, среднесуточная температура на 2 °C выше, чем в конце прошлой рабочей недели – в пятницу, 8 декабря. Соответственно утром потребление на 1,6% ниже, чем вчера, 11 декабря, в то же время. Но, несмотря на снижение, в целом уровень потребления остается на высоком уровне, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему, поэтому очень важно продолжать внимательно относиться к пользованию энергоемкими электроприборами и потреблять электроэнергию экономно", — говорят энергетики.

Отсутствие дефицита также является следствием того, что к утру 12 декабря вернулись в работу три блока на тепловых электростанциях и один на теплоэлектроцентрали.

"Но ситуация остается сложной. На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут производить электроэнергию из-за облачной погоды", — говорят в "Укрэнерго".

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Словакии и Румынии в утренние и вечерние часы. Общий объем 2700 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 667 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

На утро 12 декабря обесточены из-за непогоды 193 населенных пункта в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Тернопольской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 432 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним, накануне в энергосистеме Украины возник значительный дефицит электроэнергии, поэтому государство привлекало аварийную помощь из Румынии и Польши для поддержания баланса.

Также 11 декабря в результате боевых действий и по другим причинам без электроэнергии было 420 населенных пунктов Украины. В частности, из-за ракетной атаки по Киеву были повреждены электросети и обесточены.

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