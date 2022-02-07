В Украине врач рассказал, как сладкий торт влияет на работу почек и осложнения от гриппа и коронавируса

Просмотр своего "сладкого рациона" — радикально повлияет и значительно укрепит иммунитет.
Если уже сейчас снизить употребление сахара, есть все шансы продлить свою жизнь и улучшить ее качество.
Об этом на своей странице в соцсети написал и поделился советами врач-инфекционист Евгений Дубровский.
По его словам, из чрезмерного употребления сахара с организмом человека могут появиться проблемы, влияющие на качество зрения и даже работу почек, что, в свою очередь, может сказаться на осложнениях после коронавируса или гриппа.
“Глюкоза, конечно, очень важное соединение, особенно для деятельности нашего мозга. Но в природе так просто сахара не найти. Поэтому клетки получают его путем определенных биохимических превращений. И на это заточена специальная работа желудочно-кишечной и эндокринной систем. Однако, если получать сладости слишком просто и бесконтрольно, в организме постепенно начинается серьезный сбой”, — отметил врач.
Чрезмерное употребление сладостей влияет:
- На гемоглобин, из-за чего возникают проблемы с "транспортировкой" кислорода.
- Начинается развитие почечных осложнений – нефропатия.
- Поражение сосудистых стенок и развитие ангиопатии.
- Проблемы с сердцем.
"Если "сладкая ржавчина" прикоснется к иммуноглобулинам (а антитела — это не что иное, как протеины) или Т-клеток — начнутся расстройства работы иммунной системы. А это уже не шутки. Когда все силы организма напрягаются, чтобы преодолеть ненавистный патоген — вирус кори, кишечную палочку или ковод — без боеспособной армии здоровых иммунных клонов будет плохо", — добавил инфекционист.
Он также подчеркнул, что пересмотр своего "сладкого рациона" радикально повлияет и значительно укрепит иммунитет.
"Секрет не в одном потреблении сахара, конечно. Здесь и генетика играет ведущую роль и образ жизни, вредные привычки, избегание стресса и тревоги, здоровая пища, двигательная активность и т.д. Но, начиная радикально изменять уже сейчас определенные недостатки современной цивилизационной жизни, мы резко повышаем свои шансы на долгую и здоровую жизнь”, — акцентировал врач Дубровский.
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