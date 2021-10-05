В Украине все больше количество областей соответствует "оранжевой" зоне: где могут усилить карантин

Областей с показателями "оранжевой" зоны в Украине увеличилось.
В Украине из-за распространения коронавируса по состоянию на 5 октября уже восемь областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в "желтой" зоне.
Об этом говорится на сайте Минздрава.
Согласно данным, "оранжевой" зоне карантина соответствуют показатели в Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой областях.
Так, в Житомирской и Сумской областях превышены коэффициенты выявления случаев коронавируса. В Закарпатской и Ровенской областях превышены показатели динамики уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом.
В Запорожской и Херсонской областях превышены сразу по два эпидпоказатели: уровни госпитализаций и динамики госпитализаций. В Харьковской области превышены коэффициенты выявления случаев инфицирования и уровни госпитализаций.
В Черновицкой области превышен уровень госпитализаций.
Напомним, в Украине с 23 сентября в всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.
По каким теперь ограничениям живет Украина, читайте здесь.