В Украине все больше регионов частично соответствует "зеленой" зоне: какие именно

Минздрав сообщает о 15 областях, которые частично отвечают "зеленой" зоне.

В Украине по состоянию на 8 июня 2021 года все регионы находятся в "желтой" карантинной зоне. Но увеличилась количество регионов, которые частично отвечают "зеленой" зоне.

Об этом свидетельствует информация на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Так, 15 регионов могут перейти в "зеленую" зону адаптивного карантина. В них коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 меньше, чем 4%. Идет речь о таких областях: Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая.

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В то же время в Киеве коэффициент новых случаев — 4,7%.

Между тем, по показателю охвата тестированием на коронавирус все области Украины отвечают "зеленой" зоне.

Напомним, правительство утвердило ослабление карантина для учреждений культуры и гостеприимства, массовых мероприятий. В Украине снова разрешены концерты, массовые мероприятия, дискотеки, корпоративы и банкеты в заведениях питания.

В частности, заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, а также смогут проводить банкеты, мастер-классы, публичные события и тому подобное. Также разрешено работу дискотек, ночных клубов.

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