В Украине все регионы перешли в "желтую" зону: какие ограничения действуют

В Украине все регионы перешли в "желтую" зону: какие ограничения действуют

По состоянию на 30 декабря все регионы Украины перешли в "желтую" зону карантина.

Для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы "желтый" внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную врачом, который делал прививку.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Отметим, что срок действия "желтого" сертификата сократили до 30 дней.

В пределах желтого уровня запрещено:

Посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

Работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

Проведение массовых мероприятий;

Работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

Работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

Работа спортзалов, бассейнов;

Деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

Межобластные и международные перевозки.

Ограничения не будут действовать, если у всех работников и посетителей будет один из документов:

"желтый" COVID-сертификат или бумажная справку 063-О (действуют 30 дней);

"зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);

Международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа).

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Межобластные и международные перевозки.

Напомним, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Министерство здравоохранения Украины

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В Украине по состоянию на утро 30 декабря зафиксировано 5 930 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 278 человек, 10 369 пациентов выздоровели.

С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека. Всего проведено 28 303 694 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Министерство здравоохранения Украины