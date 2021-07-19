В Украине всех невакцинированных людей, прибывающих из-за границы, будут отправлять на самоизоляцию

В Украине всех невакцинированных людей, прибывающих из-за границы, будут отправлять на самоизоляцию

Также правительство планирует создать пункты вакцинации на пограничных пунктах пропуска.

Минздрав предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы из-за роста в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности из-за штамма "Дельта". Всех невакцинированных людей, которые будут приезжать в Украину, отправят на самоизоляцию.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест", — отметил Ляшко.

Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил необходимость создания пунктов вакцинации на пограничных пунктах пропуска.

"Нужно развернуть пункты вакцинации в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", — отметил глава правительства.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что вскоре Евросоюз разрешит въезд гражданам, которые привиты китайской вакциной CoronaVac.

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