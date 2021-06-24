В Украине всем новорожденным будут делать скрининг на генетические болезни — Ляшко

В Украине всем новорожденным будут делать скрининг на генетические болезни — Ляшко

Также в Украине появится семейный скрининг: пары, которые планируют ребенка, смогут пройти обследование и оценить риски возникновения генетических заболеваний у младенца.

Каждому новорожденному младенцу в Украине будут делать неонатальный скрининг на генетические болезни.

Об этом рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко во время выступления на форуме "Украина 30".

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"Мы вводим определенные скрининговые составляющие, начинаем с неонатального скрининга. То есть каждый новорожденный сегодня будет проходить скрининг на генетические заболевания. Мы расширяем перечень этих заболеваний с 4, которые у нас были, до 21. Мы будем двигаться к тому, чтобы выявлять вовремя генетические заболевания, Орфанные заболевания, формируем реестр этих заболеваний и сделаем все возможное, чтобы государство обеспечило медикаментозную коррекцию этих заболеваний на первых этапах жизни", — сказал глава Минздрава.

Напомним, ВР выделила 300 млн на неонатальный скрининг. Документ предусматривает создание современных центров неонатального скрининга в регионах Украины.

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