В Украине всерьез примут таксистов: за что будут штрафовать и какие новые требования

В Украине планируется усовершенствовать законодательство, чтобы вывести из тени рынка пассажирских перевозок.

Об этом пишет Министерство развития громад и территорий.

Согласно новому законопроекту, в Украине предлагают штрафовать таксистов:

за перевозку пассажиров без официальной регистрации или за пределами официальных заказов — штраф 1700 грн. Самозанятый перевозчик сможет принимать заказы исключительно через цифровую платформу.

за работу через платформу, которой нет в госреестре — штраф 8500 грн;

за перевозку без техосмотра и таксометра — штраф 8 500 грн;

за нарушение других правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта — штраф 8 500 грн.

В то же время, в пользу такстистов предусмотрена отмена устаревших норм, таких как штрафы за отсутствие бумажного путевого листа или непрохождение осмотра врачом каждой смены.

Кто может быть таксистом

Как уточняет «Судебно-юридическая газета», согласно новому законопроеку, водителем такси, на котором выполняется перевозка пассажиров на заказ, сможет быть человек, который:

достиг двадцати лет

имеет водительское удостоверение категории «В», действительное в течение более двух лет;

прошел ежегодное медицинское освидетельствование и получила справку установленного образца;

не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения более пяти раз в год, что предшествует получению сертификата водителя;

не имеет судимости за совершение уголовного правонарушения, не снятого или не погашенного в установленном законом порядке.

