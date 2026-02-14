- Дата публикации
-
Категория
Украина
- Количество просмотров
- 52
Время на прочтение
1 мин
В Украине всерьез примут таксистов: за что будут штрафовать и какие новые требования
В Украине готовится масштабная реформа рынка такси, которая должна вывести перевозчиков из «тени».
В Украине планируется усовершенствовать законодательство, чтобы вывести из тени рынка пассажирских перевозок.
Об этом пишет Министерство развития громад и территорий.
Согласно новому законопроекту, в Украине предлагают штрафовать таксистов:
за перевозку пассажиров без официальной регистрации или за пределами официальных заказов — штраф 1700 грн. Самозанятый перевозчик сможет принимать заказы исключительно через цифровую платформу.
за работу через платформу, которой нет в госреестре — штраф 8500 грн;
за перевозку без техосмотра и таксометра — штраф 8 500 грн;
за нарушение других правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта — штраф 8 500 грн.
В то же время, в пользу такстистов предусмотрена отмена устаревших норм, таких как штрафы за отсутствие бумажного путевого листа или непрохождение осмотра врачом каждой смены.
Кто может быть таксистом
Как уточняет «Судебно-юридическая газета», согласно новому законопроеку, водителем такси, на котором выполняется перевозка пассажиров на заказ, сможет быть человек, который:
достиг двадцати лет
имеет водительское удостоверение категории «В», действительное в течение более двух лет;
прошел ежегодное медицинское освидетельствование и получила справку установленного образца;
не привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения более пяти раз в год, что предшествует получению сертификата водителя;
не имеет судимости за совершение уголовного правонарушения, не снятого или не погашенного в установленном законом порядке.
