В Украине вспыхнул масштабный пожар: в ГСЧС сообщили, что и где горит (фото)

В Полтавской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара на площади около 100 га.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели получили сообщение о возгорании 15 сентября в 16:40.

Известно, что огонь вспыхнул в лесу возле села Малая Перещепина в Полтавском районе.

Пожар на Полтавщине Фото: ГСЧС Украины

По состоянию на 23.37 на месте происшествия все еще работают спасатели, а также работники лесного хозяйства.

Пожар на Полтавщине Фото: ГСЧС Украины

Работы по ликвидации продолжаются.

Пожар на Полтавщине Фото: ГСЧС Украины

Напомним, такие области, как Черниговщина, Харьковщина и Сумщина 11 сентября пылали из-за российских обстрелов. Тушение осложнялось из-за того, что часть лесов заминирована. А вот Ровенщина и Волынь горят, в частности, и из-за сжигания сухостоя. Огонь там подбирался вплотную к населенным пунктам.

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