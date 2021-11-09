В Украине вступил в силу зоозащитный закон: передвижные цирки запретили, а за выгул собак без поводков будут штрафовать

В Украине вступил в силу зоозащитный закон: передвижные цирки запретили, а за выгул собак без поводков будут штрафовать

Документ содержит более 60 новых норм, усиливающих ответственность за жестокое обращение с животными.

В Украине вступил в силу закон №2351 относительно имплементации некоторых положений европейского законодательства в сфере охраны животного и растительного мира.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Согласно тексту документа, он предусматривает увеличение штрафов за выгул собак без поводков и намордников. Закон также запрещает работу передвижных цирков, зоопарков и выставок.

Следовательно, выгул собак без поводков и намордников или в не отведенных для этого местах предусматривает штраф от 170 до 340 грн. Для должностных лиц наказание предусматривает предупреждение или штраф от 340 до 850 грн. Отмечается, что эта норма относится только к породам собак, которые отнесены к категориям опасных.

Если такое нарушение осуществляется повторно в течение года, штраф для физического лица увеличивается до 340-510 грн, для должностного — до 510-1020 грн.

В то же время, если нарушение сопровождается причинением вреда здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1700 до 3400 грн с конфискацией животного, должностным лицам — от 3400 до 5100 грн с конфискацией животного.



Кроме того, к полномочиям местных властей в сфере охраны животных от жесткого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, зоопарков, выставок диких животных.

Напомним:

Жительница Оболони в Киеве держала в своей двухкомнатной квартире волка вместе с барсуком, двумя лисами, хищными птицами и восемью собаками породы американский стаффордширский терьер. Все животные проживали в собачьих клетках.

волка вместе с барсуком, двумя лисами, хищными птицами и восемью собаками породы американский стаффордширский терьер. Все животные проживали в собачьих клетках. А во Львове 26-летний мужчина содержал в неподобающих условиях 8 собак и 9 кошек. Животные не получали достаточное количество пищи и воды и были в болезненном состоянии. В результате одна собака умерла.

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