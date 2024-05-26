В Украине вдруге за утро объявлена масштабная воздушная тревога: какая опасность

В ПС ВСУ предупредили о скоростной цели в небе над Украиной.

В воскресенье, 26 мая, вдруге объявлена масштабная воздушная тревога по всей Украине.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Причина тревоги – повторный взлет истребителя Миг-31К.

В 10:28 в ВСУ предупредили о движении скоростной цели на Киев, скорее всего, речь идет о ракете. Воздушный объект постоянно изменяет движение направления. По состоянию на 10:31 следует на Хмельнитчину.

Впоследствии в воздушных силах также предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Напомним, час назад из-за взлета истребителей объявлялась воздушная тревога по всей Украине. Длилась недолго.

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