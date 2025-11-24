В Украине вторник будет непредсказуемым: дождь, снег и температурные колебания

Погода / © iStock

В Украине во вторник, 25 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. На западе страны синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. В остальных областях осадков не предвидится.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

«Ночью и утром в юго-восточной части местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. В Карпатах, а днем и в большинстве центральных и южных областей местами порывы 15-18 м/с,», — сообщили синоптики

Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем ожидается 3-8° тепла. На юге страны ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Крыму столбик термометра поднимется до 17°.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Виталий Постригань предположил, что в Украину может прийти самое сильное похолодание за 70 лет, ссылаясь на одну из моделей прогнозирования.

В то же время синоптик Наталья Птуха опровергла эту информацию, заявив, что не будет самых сильных за последние 70 лет холодов в конце ноября.