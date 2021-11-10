В Украине второй день подряд фиксируют более 800 смертей от COVID-19: в каких регионах ситуация самая плохая

С начала пандемии болезнь унесла более 74 тысяч жизней.
В Украине второй день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса. Так, вчера, 9 ноября, от недуга умерло 833 человека. Это максимальное количество за все время пандемии. За последние сутки мы имеем 816 летальных исходов.
Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, больше всего летальных исходов 10 ноября было зафиксировано: в Донецкой области — 84, в Киеве — 73 и в Днепропетровской и Львовской областях — по 60.
Также начало расти и количество инфицированных - за сутки более 23 тысяч новых случаев. Стремительнее всего инфекция распространяется в городах-миллионниках. Так, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 792), Харьковской (1 719), Полтавской (1 591), Одесской (1 516) областях и г. Киев (1 740).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1740 случаев;
- Винницкая область – 673 случая;
- Волынская область – 720 случаев;
- Днепропетровская область – 1792 случая;
- Донецкая область – 1210 случаев;
- Житомирская область – 631 случай;
- Закарпатская область – 403 случая;
- Запорожская область – 1123 случая;
- Ивано-Франковская область – 694 случая;
- Киевская область – 1016 случаев;
- Кировоградская область – 113 случаев;
- Луганская область – 606 случаев;
- Львовская область – 1021 случай;
- Николаевская область – 1067 случаев;
- Одесская область – 1572 случая;
- Полтавская область – 1591 случай;
- Ровенская область – 1037 случаев;
- Сумская область – 867 случаев;
- Тернопольская область – 482 случая;
- Харьковская область – 1719 случаев;
- Херсонская область – 521 случай;
- Хмельницкая область – 1141 случай;
- Черкасская область – 800 случаев;
- Черновицкая область – 387 случаев;
- Черниговская область – 357 случаев.
Напомним, что предыдущий рекорд смертей — 734 летальных исхода за сутки - был зафиксирован 26 октября. Во время предыдущей вспышки коронавируса больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек. Рекорд инфицированных украинцев зафиксировали 4 ноября 2021 года — 27 377.
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