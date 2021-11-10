В Украине второй день подряд фиксируют более 800 смертей от COVID-19: в каких регионах ситуация самая плохая

В Украине второй день подряд фиксируют более 800 смертей от COVID-19: в каких регионах ситуация самая плохая

С начала пандемии болезнь унесла более 74 тысяч жизней.

В Украине второй день подряд фиксируют более 800 смертей от коронавируса. Так, вчера, 9 ноября, от недуга умерло 833 человека. Это максимальное количество за все время пандемии. За последние сутки мы имеем 816 летальных исходов.

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Как сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, больше всего летальных исходов 10 ноября было зафиксировано: в Донецкой области — 84, в Киеве — 73 и в Днепропетровской и Львовской областях — по 60.

Также начало расти и количество инфицированных - за сутки более 23 тысяч новых случаев. Стремительнее всего инфекция распространяется в городах-миллионниках. Так, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 792), Харьковской (1 719), Полтавской (1 591), Одесской (1 516) областях и г. Киев (1 740).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1740 случаев;

Винницкая область – 673 случая;

Волынская область – 720 случаев;

Днепропетровская область – 1792 случая;

Донецкая область – 1210 случаев;

Житомирская область – 631 случай;

Закарпатская область – 403 случая;

Запорожская область – 1123 случая;

Ивано-Франковская область – 694 случая;

Киевская область – 1016 случаев;

Кировоградская область – 113 случаев;

Луганская область – 606 случаев;

Львовская область – 1021 случай;

Николаевская область – 1067 случаев;

Одесская область – 1572 случая;

Полтавская область – 1591 случай;

Ровенская область – 1037 случаев;

Сумская область – 867 случаев;

Тернопольская область – 482 случая;

Харьковская область – 1719 случаев;

Херсонская область – 521 случай;

Хмельницкая область – 1141 случай;

Черкасская область – 800 случаев;

Черновицкая область – 387 случаев;

Черниговская область – 357 случаев.

Напомним, что предыдущий рекорд смертей — 734 летальных исхода за сутки - был зафиксирован 26 октября. Во время предыдущей вспышки коронавируса больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек. Рекорд инфицированных украинцев зафиксировали 4 ноября 2021 года — 27 377.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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