В Украине второй день подряд фиксируют рекорд новых случаев коронавируса: в каких регионах больных больше всего

Больше всего людей умерло в Одесской области — 77 летальных исходов за сутки.
В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавируса. Так, за последние сутки инфицировалось 26 870 украинцев – это максимальный показатель за все время пандемии. Больше всего больных выявили в Одесской и Днепропетровской областях — по более чем 2 тысячи.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, согласно этим данным, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 164), Одесской (2 156), Львовской (1 702), Харьковской (1 497) областях и г. Киев (1 616).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1616 случаев;
- Винницкая область – 588 случаев;
- Волынская область – 601 случай;
- Днепропетровская область – 2164 случая;
- Донецкая область – 1149 случаев;
- Житомирская область – 1266 случаев;
- Закарпатская область – 338 случаев;
- Запорожская область – 1298 случаев;
- Ивано-Франковская область – 781 случай;
- Киевская область – 988 случаев;
- Кировоградская область – 193 случая;
- Луганская область – 522 случая;
- Львовская область – 1702 случая;
- Николаевская область – 696 случаев;
- Одесская область – 2156 случаев;
- Полтавская область – 1073 случая;
- Ровенская область – 1199 случаев;
- Сумская область – 1235 случаев;
- Тернопольская область – 711 случаев;
- Харьковская область – 1497 случаев;
- Херсонская область – 1227 случаев;
- Хмельницкая область – 1282 случая;
- Черкасская область – 793 случая;
- Черновицкая область – 682 случая;
- Черниговская область – 1113 случаев.
Также возросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попало более 5 тысяч человек, умерло 648 человек, 9 784 пациента выздоровели.
Напомним, что предыдущий рекорд – 26 071 инфицированных – был зафиксирован в Украине вчера, 28 октября, рекорд смертей (734 летальных исхода за сутки) – 26 октября. Предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.
Также стоит отметить, что в последние несколько дней вакцинируется и рекордное количество украинцев.
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