В Украине второй день подряд фиксируют рекорд новых случаев коронавируса: в каких регионах больных больше всего

В Украине второй день подряд фиксируют рекорд новых случаев коронавируса: в каких регионах больных больше всего

Больше всего людей умерло в Одесской области — 77 летальных исходов за сутки.

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавируса. Так, за последние сутки инфицировалось 26 870 украинцев – это максимальный показатель за все время пандемии. Больше всего больных выявили в Одесской и Днепропетровской областях — по более чем 2 тысячи.

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Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, согласно этим данным, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2 164), Одесской (2 156), Львовской (1 702), Харьковской (1 497) областях и г. Киев (1 616).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1616 случаев;

Винницкая область – 588 случаев;

Волынская область – 601 случай;

Днепропетровская область – 2164 случая;

Донецкая область – 1149 случаев;

Житомирская область – 1266 случаев;

Закарпатская область – 338 случаев;

Запорожская область – 1298 случаев;

Ивано-Франковская область – 781 случай;

Киевская область – 988 случаев;

Кировоградская область – 193 случая;

Луганская область – 522 случая;

Львовская область – 1702 случая;

Николаевская область – 696 случаев;

Одесская область – 2156 случаев;

Полтавская область – 1073 случая;

Ровенская область – 1199 случаев;

Сумская область – 1235 случаев;

Тернопольская область – 711 случаев;

Харьковская область – 1497 случаев;

Херсонская область – 1227 случаев;

Хмельницкая область – 1282 случая;

Черкасская область – 793 случая;

Черновицкая область – 682 случая;

Черниговская область – 1113 случаев.

Также возросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попало более 5 тысяч человек, умерло 648 человек, 9 784 пациента выздоровели.

Напомним, что предыдущий рекорд – 26 071 инфицированных – был зафиксирован в Украине вчера, 28 октября, рекорд смертей (734 летальных исхода за сутки) – 26 октября. Предыдущие два рекорда смертей от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Также стоит отметить, что в последние несколько дней вакцинируется и рекордное количество украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 26 870 человек

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