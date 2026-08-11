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- Украина
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В Украине второй раз за ночь объявили угрозу баллистики: какие области под опасностью
Воздушные силы ВСУ во второй раз за ночь на 11 августа предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В этот раз опасность поступает с северо-восточного направления.
В ночь на 11 августа в Украине вторично объявили угрозу применения баллистического вооружения .
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .
«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!» - говорится в сообщении военных.
По состоянию на 03:16 сигнал воздушной тревоги охватил значительную часть центральных, северных и восточных областей Украины.
Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.
Напомним, это уже второе предупреждение об угрозе баллистики в течение этой ночи .
Напомним, что в Киеве раздались взрывы : столица находилась под атакой баллистики.