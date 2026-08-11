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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1859
Время на прочтение
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В Украине второй раз за ночь объявили угрозу баллистики: какие области под опасностью

Воздушные силы ВСУ во второй раз за ночь на 11 августа предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В этот раз опасность поступает с северо-восточного направления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © ТСН.ua

В ночь на 11 августа в Украине вторично объявили угрозу применения баллистического вооружения .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!» - говорится в сообщении военных.

По состоянию на 03:16 сигнал воздушной тревоги охватил значительную часть центральных, северных и восточных областей Украины.

Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

Напомним, это уже второе предупреждение об угрозе баллистики в течение этой ночи .

Напомним, что в Киеве раздались взрывы : столица находилась под атакой баллистики.

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