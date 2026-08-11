В Украине второй раз за ночь объявили угрозу баллистики: какие области под опасностью

Сирена / © ТСН.ua

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В ночь на 11 августа в Украине вторично объявили угрозу применения баллистического вооружения .

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ .

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«Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!» - говорится в сообщении военных.

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По состоянию на 03:16 сигнал воздушной тревоги охватил значительную часть центральных, северных и восточных областей Украины.

Украинцы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях к официальному отбою.

Напомним, это уже второе предупреждение об угрозе баллистики в течение этой ночи .

Напомним, что в Киеве раздались взрывы : столица находилась под атакой баллистики.

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