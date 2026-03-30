В Украине второй раз за ночь объявляли масштабную тревогу: что произошло

МиГ-31К / © Associated Press

В Украине второй раз за ночь объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета в РФ бомбардировщика Миг-31К, являющегося носителем ракеты «Кинжал».

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — говорится в сообщении.

Предыдущий раз масштабную воздушную тревогу объявляли в 01:45 из-за взлета нескольких бомбардировщиков МиГ-31К

Ранее сообщалось, что 28 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за вылета истребителя МиГ-31К в России.

Мы ранее информировали, что Россия нанесла одну из самых массовых атак на территорию Украины за все время войны, применив более 900 беспилотников.