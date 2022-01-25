В Украине вторую область перевели в "красную" зону: где усиливают карантин

В Украине вторую область перевели в "красную" зону: где усиливают карантин

Ограничения усиливают с 27 января.

Ровенская область с 27 января переходит в "красную" зону карантина. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

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"Сегодня (25 января. — Ред.) состоялось внеочередное заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", – написал он.

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