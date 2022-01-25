В Украине вторую область перевели в "красную" зону: где усиливают карантин

Ограничения усиливают с 27 января.
Ровенская область с 27 января переходит в "красную" зону карантина. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
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"Сегодня (25 января. — Ред.) состоялось внеочередное заседание государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", – написал он.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко дал прогноз, когда будет пик новой волны COVID-19.