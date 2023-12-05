В Украине втрое повысят акциз на автогаз — подробности

Единственным аргументом относительно низкого акциза на сжиженный газ по сей день является то, что когда-то на рынке LPG были сильнее лоббисты, чем на рынке бензинов, считает глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

В Верховной Раде Украины анонсировали повышение акциза на автогаз в три раза. В частности, там отметили, что речь идет о перспективе нескольких месяцев.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, передает enkorr.

Выступая на конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов Petroleum & LPG Ukraine 2023 в Киеве Гетманцев отметил, что новая ставка должна быть на уровне 160-170 евро за 1000 литров.

По его словам, единственным аргументом относительно низкого акциза на сжиженный газ по сей день является то, что когда-то на рынке LPG были сильнее лоббисты, чем на рынке бензинов.

"Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем эту логику при ставке на бензин 213 евро за тысячу литров, ставка на газ должна быть 160-170 евро. Это европейская практика", — сказал Гетманцев.

Он также сообщил, что поступления средств в бюджет от акцизов и НДС в этом году составили около 60 млрд. гривен.

Напомним, ранее ТСН рассказывали, что ситуация с газом в Украине, в частности, ухудшилась из-за забастовки польских перевозчиков, блокирующих работу дальнобойщиков. Также по словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, ситуация с газом ухудшилась из-за логистических проблем. Он сообщал, что в отличие от сжиженного газа, с поставкой которого возникли проблемы на польской границе, нет даже минимальных признаков того, что на рынке есть дефицит бензина или дизеля.

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