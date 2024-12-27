В Украине введен новый праздник — День межнационального согласия и культурного разнообразия: какая это дата

Президент Украины подчеркнул, что национальные сообщества очень важны для сохранения внутреннего мира в Украине и реализации ее геополитического выбора.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня межнационального согласия и культурного разнообразия. Его будут отмечать каждый год 21 мая.
Об этом сообщил сайт Офиса президента Украины.
"Хочу вас поблагодарить за единство в защите нашего государства, нашей совместной независимости – в войне, на фронте, где есть представители всех наших народов, сообществ – все граждане Украины. Благодарен за тот внутренний мир в Украине, который характеризует наше государство и помогает выстоять именно во время таких испытаний", – сказал Владимир Зеленский во время встречи с представителями национальных общин и коренных народов Украины.
Напомним, стало известно, будут ли украинцы работать на зимние праздники 2024-2025 года. Согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" все еще официальными государственными выходными остаются только субботы и воскресенья.
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