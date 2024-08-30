В Украине введены экстренные отключения: где не будет света 30 августа

Сегодня, 30 августа, в столице и ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дало "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении.

В компании также напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Напомним, украинская энергосистема восстанавливается после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

26 августа российские войска массированно атаковали Украину ракетами и дронами.

Под ударом оказалась энергетика в 15-ти областях. "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света в разных городах Украины.

Трипольская ТЭС - уничтожена. Отключения - ждать? Как теперь будет энергетика без мощного объекта?

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