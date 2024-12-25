В Украине введены отключения света из-за ракетной атаки — Укрэнерго

Ракетная атака по Украине на Рождество.

В Украине вводятся графики отключений света в связи с массированной ракетной атакой россиян на энергосистему.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Графики применения отключений в вашем регионе – узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, связанная с угрозой пусков ракет "Калибр" и Х101 с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

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