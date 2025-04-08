В Украине введут бесплатную вакцинацию против ВПЧ: что изменится с 2026 года

Вакцинация в Украине / © Associated Press

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С января 2026 года в Украине будет введен обновленный График профилактических прививок, который будет включать ряд изменений, в частности государственную программу вакцинации против ВПЧ.

Об этом рассказал глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий сказал в эфире КИЕВ24.

«(Вакцина, — Ред.) будет оплачиваться государством и предусмотрена для девушек 12-13 лет. Пока это только 12-13 лет, но уже после внедрения вакцины возможны вариации, в том числе и использование так называемого гендерно-нейтрального подхода, когда вакцина будет предлагаться и мальчикам. Ну и тем, кто постарше, например, 14 лет», — отметил Лапий.

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Новорожденные и в дальнейшем будут получать прививки в роддомах, особенно если:

Мать не сдавала анализы на гепатит B во время беременности;

У матери диагностирован гепатит B, C или ВИЧ;

Ребенку нужна операция.

В таких случаях вакцинация проводится в первые 24 часа после рождения.

«Но для многих, не относящихся к таким категориям, вакцинация может сочетаться с вакцинацией против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и хиб-инфекции», — добавил глава НТГЭИ.

Напомним, Украина получила 100 тысяч доз комбинированной вакцины ПЕНТА-Hib, которая защищает детей от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции.