В Украине введут экономическое бронирование, решение уже принято — Железняк

В настоящее время рассматривают три модели экономического бронирования.

В Украине будут внедряться модели экономического бронирования. По состоянию на сегодняшний день, 4 октября, решение уже принято.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"О самой модели еще ничего неизвестно, но обсуждения идут вокруг ежемесячного подтверждения зарплаты работника", – написал он.

Напомним, в Министерстве экономики прогнозируют, что экономическое бронирование может заработать в октябре-ноябре.

Экономическое бронирование можно ввести уже в этом году. По подсчетам Министерства финансов, ежемесячные поступления в госбюджет от этого могут составить около 8 млрд гривен.

29 августа стало известно, что парламент разработал три модели экономического бронирования от мобилизации. Отмечается, что модели, которые предложили законодатели, предусматривают:

уплату специального сбора за бронирование работников

бронирование из заработной платы

смешанную модель бронирования

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