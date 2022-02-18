В Украине введут электронные карточки пациентов: как это будет работать

В Украине введут электронные карточки пациентов: как это будет работать

Вся медицинская информация о пациенте будет храниться в электронной медицинской карточке, доступ к которой будет иметь и сам пациент, и врачи разных медучреждений.

В Министерстве здравоохранения планируют ввести электронные карточки пациентов, у которых будет собрана вся медицинская информация о личности.

Об этом на брифинге 18 февраля сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

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Следовательно, все учреждения здравоохранения, независимо от формы собственности, будут вести медицинские записи о пациенте в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

"В перспективе это освободит медицинские учреждения от бумажных картотек, а пациентов – от коллекции медицинских выписок на дому", – подчеркнула Карчевич.

Заместитель министра здравоохранения объясняет, что ЕСОЗ – это большая двухкомпонентная система, содержащая ранее хранившиеся в бумажной форме медицинские данные. Система объединяет 34 млн. пациентов и 5,5 тыс. учреждений здравоохранения.

После введения работы системы вся медицинская информация о пациенте будет храниться в электронной медицинской карточке, доступ к которой будет иметь и сам пациент, и врачи разных медучреждений.

"Все медучреждения будут работать в равных условиях, без монополии на информацию о пациенте. Государство берет на себя ответственность за сохранение медицинской информации в одном месте", — подчеркнула Карчевич.

В настоящее время в программу уже присоединились коммунальные медицинские учреждения. Замминистра отмечает, что частные клиники также будут обязаны вносить всю информацию о пациенте в единую базу. Всего на сегодняшний день, 18 февраля, в ЕСОЗ уже внесли около 700 млн медицинских записей.

Напомним, ранее в медицинской системе Helsi объяснили, как самостоятельно сформировать сертификат о выздоровлении от COVID-19, чтобы не идти в медучреждение.

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