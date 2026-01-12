В Украине введут надбавки к зарплатам: кого касается

Деньги

В Украине разработают специальную программу поддержки для специалистов ремонтно-восстановительных бригад, работающих в сверхсложных условиях во время зимнего периода.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко.

«Мы договорились с премьер-министром разработать специальную программу для поддержки именно таких людей, непосредственно работающих в ремонтных бригадах, 24/7 в самых сложных обстоятельствах. Правительство предложит, как ощутимо увеличить оплату труда таких специалистов за каждый месяц зимы», — сообщил Владимир Зеленский.

Как отметила Юлия Свириденко, доплаты будут касаться работников энергетических компаний, которые непосредственно выезжают на места попаданий для возобновления поставок электроэнергии, тепла, воды и газа.

«Вводим доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний. Это касается специалистов, непосредственно в мороз выезжающих на место прилетов, возобновляющих поставки тепла, электроэнергии, воды и газа», — Юлия Свириденко,

Свириденко уже поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов безотлагательно внести на рассмотрение Кабинета Министров соответствующее решение, чтобы специалисты ощутили поддержку в ближайшее время. Глава правительства добавила, что программа будет действовать в течение всего зимнего периода, когда нагрузки на сети и риски для специалистов самые высокие.

В Украине с 1 января 2026-го вырастут пенсии. Повышение выплат стало возможным благодаря росту прожиточного минимума и минимальной зарплаты.