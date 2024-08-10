В Украине введут новую помощь, а прожиточный минимум отменят: подробности Минсоцполитики

В Минсоцполитики считают, что формально задекларированный прожиточный минимум недостаточен для обеспечения потребностей человека. Поэтому его предлагают заменить.

В Украине планируется ввести базовую социальную помощь. В будущем это должно заменить прожиточный минимум. В то же время размер пособия будет зависеть от состава семьи.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью каналу "Рада".

Сейчас Министерство соцполитики обсуждает соответствующий законопроект с органами центральной власти.

"Сегодня формально задекларированный прожиточный минимум недостаточен, чтобы обеспечить потребности человека. Он не учитывает, как человек проживает. А мы проживаем домохозяйствами. Одинокому человеку несколько больше средств надо, чем домохозяйству, например, из шести человек. Если дети и взрослые, то это другое переформатирование ... Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", - рассказала министр.

Следовательно, размер помощи будет зависеть от состава семьи. Например, если в семье будет работать только муж (или жена), а другой будет заниматься бытом, то это не значит, что государство должно оказывать помощь в связи с безработицей. Ибо фактически это решение семьи, а доход одного из супругов может быть достаточным для семьи.

В настоящее время Министерство социальной помощи завершает работу над законопроектом, предлагающим ввести в Украине базовую социальную помощь на замену прожиточному минимуму.

В нем также предлагается объединить выплаты. Например, для людей с инвалидностью есть около 100 различных выплат. При этом разобраться с перечнем выплат слишком сложно. Вместо большого количества выплат введут всего две: для временно столкнувшихся с бедностью и выплату по уходу (если человек уже потерял трудоспособность).

Напомним, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин рассказал, что в Украине было принято решение на ближайшие три года "заморозить" прожиточный минимум и минимальную зарплату.

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