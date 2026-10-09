В Украине введут новые правила парковки: кто из водителей сможет занимать специальные места

Специальные паркоместа для родителей с детьми до трех лет / © Pexels

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В Украине планируют ввести новые правила парковки для водителей, перевозящих детей до трех лет. На парковочных площадках планируют обустраивать специальные места с разметкой и табличками с изображением детской коляски, а водители должны иметь документ, подтверждающий возраст ребенка.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский. Соответствующее постановление, которое МВД разработало во исполнение закона, одобрил Кабинет министров Украины.

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Парковка в Украине: какие правила планируют ввести

Согласно проекту постановления МВД, обнародованного 20 августа 2026 года, для автомобилей, которыми перевозят детей младше трех лет, предусмотрен отдельный опознавательный знак. Он будет нужен для использования специально отведенными паркоместами.

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Такие места планируют обозначать соответствующей дорожной разметкой и табличками с изображением детской коляски. Они будут дополнительными к паркоместам для людей с инвалидностью.

Водители также должны будут иметь при себе бумажный или электронный документ, подтверждающий возраст ребенка.

«Соответствующая разметка и таблички с изображением детской коляски появятся на парковках», — сообщил Выговский.

Сколько паркомест для родителей с детьми предусмотрено законом

«Таких мест должно быть не менее 5% от общего количества, но, по меньшей мере, одно. Оно должно располагаться не дальше 50 метров от въезда на площадку», — сказал Выговский.

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В то же время, новые паркоместа для водителей с детьми до трех лет не заменяют места для людей с инвалидностью. По данным Верховной Рады, для них законодательство предусматривает не менее 10% паркомест, а для авто с детьми до трех лет — по меньшей мере 5%.

Таким образом, для этих двух категорий на парковочной площадке должно быть предусмотрено не менее 15% мест, но по меньшей мере два места по одному для каждой категории.

Зачем нужны специальные паркоместа

Нововведение должно облегчить парковку для родителей с маленькими детьми. Специально отведенные места помогут сократить расстояние, которое нужно преодолевать с ребенком и детской коляской от автомобиля до входа в здание или на территорию объекта.

«Принятый Закон призван обеспечить семьям с маленькими детьми дополнительные условия комфорта и безопасности», — отмечают в Верховной Раде.

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Чтобы воспользоваться специальным паркоместом после введения соответствующего порядка, водителям потребуется:

перевозить ребенка в возрасте до трех лет;

установить на автомобиле соответствующий опознавательный знак;

иметь бумажный или электронный документ, подтверждающий возраст ребенка;

парковаться на местах, обозначенных соответствующей разметкой или дорожными знаками.

Напомним, в Киеве для водителей с пенсионным удостоверением, выданным в связи с инвалидностью, ввели бесплатную почасовую парковку на муниципальных площадках.

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