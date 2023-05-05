В Украине введут новые штрафы до 8,5 тыс. грн: кто под угрозой

Для нарушителей предусмотрены штрафы от 1020 до 6,8 тыс. грн за первое нарушение

В Украине будут наказываться за нарушение правил использования беспилотных летательных аппаратов. Штраф будет составлять 8,5 тыс. грн с конфискацией дрона.

Об этом говорится в законопроекте №8186.

Депутаты ВР приняли закон в первом чтении, связанный с другим законопроектом №8185, которым и будут установлены правила эксплуатации беспилотников.

"Предлагается предоставить право нацгвардейцам и полицейским уничтожать беспилотники, если есть основания полагать, что дрон используется для совершения правонарушения или представляет угрозу жизни и здоровью, правам и свободам людей", — говорится в сообщении.

Подобные вопросы находились в ведении исключительно Госавиаслужбы. Если законопроекты примут, то рассматривать нарушение правила использования дронов смогут также суды, полицейские и пограничники.

Отмечается, что нарушителям предусмотрены штрафы от 1020 до 6,8 тыс. грн за первое нарушение. В то время как за повторное предусмотрено уже от 6,8 тыс. до 8,5 тыс. грн с конфискацией беспилотника.

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"Принятие законопроекта будет влиять на эксплуатантов беспилотных воздушных судов, их осознание ответственности, что повысит безопасность полетов воздушных судов, позволит улучшить уровень внутренней безопасности внутри границ государства, повысить уровень защищенности граждан, государственного и частного имущества", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, накануне вечером в небе над Киевом был замечен летательный аппарат. Сначала была информация, что это вражеский дрон. Однако позже Командование Воздушных сил сообщило, что над Киевом летал и был сбит потерявший управление дрон Bayraktar TB2.

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