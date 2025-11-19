В Украине введут новые стипендии для военных: кто и сколько сможет получить

Деньги / © УНИАН

Кабинет Министров Украины учредил 30 новых академических стипендий, которые будут выплачиваться в честь павших защитников и отдавших жизнь за Украину защитниц. Эти выплаты заменят старые стипендии имени героев советской эпохи, отмененных из-за закона о декоммунизации.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Кому и сколько будут платить?

Всего назначат 30 стипендий. Их смогут получать курсанты, слушатели и адъюнкты военных вузов, подчиненные Министерству обороны. Выплаты будут дополнительными к основному денежному обеспечению.

Размер стипендий составляет:

4 000 гривен в месяц для курсантов, получающих образовательные степени «бакалавр» или «магистр».

10 000 гривен в месяц для слушателей и адъюнктов военных учебных заведений.

Министр обороны Украины Денис Шмигаль отметил, что цель этого решения — «предоставить дополнительный стимул и поощрение для курсантов и слушателей военных вузов к высоким показателям в обучении».

Как пишет министерство, будут назначаться стипендии по результатам учебного года, а порядок отбора кандидатов будет определять Минобороны. Одновременно этим решением правительство отменило выплату 30 стипендий, названых в честь деятелей советской эпохи (28 стипендий имени героев Великой Отечественной войны и 2 имени П.С. Нахимова).

В Минобороне отмечают, что этот шаг был необходим, поскольку предыдущие стипендии не отвечали требованиям закона «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».

